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Espreso.tvОбществоВ Украине 29 июня ожидаются грозы, град, шквалы

В Украине 29 июня ожидаются грозы, град, шквалы

В понедельник, 29 июня, в Украине ожидается ухудшение погодных условий - грозы, град, шквалы

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

«По информации Укргидрометцентра, 29 июня на Левобережье, днем и в западных областях грозы, при грозах в отдельных районах град, шквалы 15-20 м/с», - говорится в сообщении.

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