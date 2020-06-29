В Украине 29 июня ожидаются грозы, град, шквалы
29 июня, 2020, 08:34
В понедельник, 29 июня, в Украине ожидается ухудшение погодных условий - грозы, град, шквалы
Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
«По информации Укргидрометцентра, 29 июня на Левобережье, днем и в западных областях грозы, при грозах в отдельных районах град, шквалы 15-20 м/с», - говорится в сообщении.
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