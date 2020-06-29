В Украине 29 июня ожидаются грозы, град, шквалы

29 июня, 2020, 08:34

В понедельник, 29 июня, в Украине ожидается ухудшение погодных условий - грозы, град, шквалы

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

«По информации Укргидрометцентра, 29 июня на Левобережье, днем и в западных областях грозы, при грозах в отдельных районах град, шквалы 15-20 м/с», - говорится в сообщении.