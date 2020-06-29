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Espreso.tvМирВ США с флага штата Миссисипи изъяли символ рабовладельческой Конфедерации

В США с флага штата Миссисипи изъяли символ рабовладельческой Конфедерации


фото: Reuters
Законодатели американского штата Миссисипи проголосовали за исключение из флага региона символа Конфедерации южных штатов, существовавшей во время гражданской войны 1861-65 годов

Об этом сообщает Радио Свобода .

Флаги и другие символы Конфедерации воспринимаются многими как расистские эмблемы, оскорбительные прежде всего для темнокожих жителей Америки.

Флаг штата был утвержден в 1894 году - сторонники превосходства белой расы, которые тогда контролировали законодательное собрание Миссисипи, разместили символ Конфедерации - синий крест со звездами на красном фоне - в левом верхнем углу флага.

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  • Несмотря на протесты, Миссисипи до последнего времени оставался единственным штатом в США, включавшим символ рабовладельческого юга в свою официальную символику.

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