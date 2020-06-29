В Лисичанске погиб шахтер

29 июня, 2020, 12:29

Из-за обвала на шахте "Привольнянская" ПАО "Лисичанскуголь" один шахтер погиб, еще один травмирован

Об этом заявил председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец, сообщает Эспрессо.TV.

"В 23.30 из-за обвала на шахте" Привольнянская погиб. Его коллегу с многочисленными переломами горноспасатели эвакуировали на поверхность и доставили в больницу Лисичанска ", - сказал Волынец.