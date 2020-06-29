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Espreso.tvОбществоВ Лисичанске погиб шахтер

В Лисичанске погиб шахтер

Из-за обвала на шахте "Привольнянская" ПАО "Лисичанскуголь" один шахтер погиб, еще один травмирован

Об этом заявил председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец, сообщает Эспрессо.TV.

"В 23.30 из-за обвала на шахте" Привольнянская погиб. Его коллегу с многочисленными переломами горноспасатели эвакуировали на поверхность и доставили в больницу Лисичанска ", - сказал Волынец.

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