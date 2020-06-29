В Краматорске офис ОПЗЖ разрисовали надписями "Смерть врагам"

29 июня, 2020, 13:32

Краматорский офис политической партии "Оппозиционная платформа" За жизнь "неизвестные облили краской

Об этом сообщает " Общежитие".

Со стороны улицы стены разрисовали надписями с призывами. Нападение на офис партии вероятно произошло 28 июня в 3 часа. В это время сработала сигнализация.

В сообщении есть фото, на которых видно, что офис с улицы облили красной краской, а красным и черным цветом неизвестные написали "Смерть врагам" и сделали незаконченную надпись "Смерть русским окуп ...". Также, в дверях главного входа выбиты стекла.