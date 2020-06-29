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Espreso.tvМирТеррористы атаковали фондовую биржу в Пакистане, есть погибшие

Террористы атаковали фондовую биржу в Пакистане, есть погибшие

Террористы, вооруженные автоматами и гранатометом, атаковали здание фондовой биржи в пакистанском Карачи

Об этом сообщает Geo News .

Преступники подъехали к главному входу к бирже на автомобиле, открыли стрельбу и стали штурмовать здание.

В результате погибли как минимум два человека и еще трое получили ранения. В здании возникла паника. Персонал эвакуировали через черные ходы.

Все четверо нападавших были убиты полицией и военными. Район места инцидента окружен силовиками.

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