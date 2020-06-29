Террористы атаковали фондовую биржу в Пакистане, есть погибшие
29 июня, 2020, 10:29
Террористы, вооруженные автоматами и гранатометом, атаковали здание фондовой биржи в пакистанском Карачи
Об этом сообщает Geo News .
Преступники подъехали к главному входу к бирже на автомобиле, открыли стрельбу и стали штурмовать здание.
В результате погибли как минимум два человека и еще трое получили ранения. В здании возникла паника. Персонал эвакуировали через черные ходы.
Все четверо нападавших были убиты полицией и военными. Район места инцидента окружен силовиками.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
19 июня, 2020 Удушающее величие
-
-
22 июня, 2020 Практическая конспирология
-
Читайте также
-
19 июня, 2020 Удушающее величие
-
-
22 июня, 2020 Практическая конспирология