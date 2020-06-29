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Espreso.tvОбществоСовет ЕС продлил санкции против России

Совет ЕС продлил санкции против России

Совет Евросоюза в понедельник 29 июня принял решение продлить санкции в отношении конкретных секторов экономики РФ еще на шесть месяцев до 31 января 2021 года

Об этом говорится в решении Совета ЕС, сообщает "Европейская правда".

"Это решение следовало после последней оценки состояния выполнения Минских соглашений... на видеоконференции членов Европейского совета 19 июня 2020 года. Учитывая, что полная реализация еще не достигнута, лидеры ЕС приняли политическое решение о продлении экономических санкций против России", - пояснили в Раде ЕС.

Ограничительные меры были введены в 2014 году из-за дестабилизирующих действий России против Украины и направлены на финансовый, энергетический и оборонный сектора РФ, а также на сферу товаров двойного назначения.

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