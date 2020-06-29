С 1 июля Киев меняет условия предоставления льготного проезда

29 июня, 2020, 21:54

Киев с 1 июля меняет условия предоставления льготного проезда в общественном транспорте, изменения касаются пассажиров, не зарегистрированных в Киеве

Об этом сообщает прессслужба "Киевпастранс".

С июля для получения льготного проезда в столичном общественном транспорте таким пассажирам придется:

- купить билет;

- воспользоваться им в транспорте;

- сохранить билет, или чек за оплату проезда либо банковскую выписку;

- обратиться в орган соцзащиты населения по месту регистрации для компенсации расходов на проезд.

При этом зарегистрированные в Киеве льготники могут и в дальнейшем пользоваться общественным транспортом за счет средств городского бюджета по карточке киевлянина.

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