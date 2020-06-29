Российские истребители поднялись над Черным морем для перехвата самолетов США

29 июня, 2020, 19:17

29 июня российские истребители Су-27 поднялись в воздух, чтобы перехватить два самолета Соединенных Штатов над Черным морем

Об этом сообщает ТАСС.

Российские самолеты относятся в состав дежурных сил по противовоздушной обороны Южного военного округа.

Истребители Су-27 были подняты в воздух для перехвата патрульного самолета P-8A Poseidon военно-морских сил США. Также они обнаружили и взяли на сопровождение американский самолет-разведчик RC-135 ВВС США.

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