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Espreso.tvМирПутешествия никогда не будут такими как до пандемии коронавируса, - соучредитель Airbnb

Путешествия никогда не будут такими как до пандемии коронавируса, - соучредитель Airbnb


фото: Reuters
Соучредитель и исполнительный директор компании Airbnb Брайан Чески говорит, что международный туризм никогда полностью не оправится от пандемии коронавируса

Об этом сообщает Радио Свобода .

«Я скажу под запись, путешествия никогда, никогда не будет таким, каким оно было до пандемии коронавируса», - сказал Чески.

Чески добавил, что туристы пока не будут пользоваться самолетами для пересечения границ, а отдавать предпочтение путешествиям в авто в местности на расстоянии в 300 км или меньше. Он отметил, что однажды путешественники вернутся в небо, но добавил, что произойдет смена в перераспределении направлений путешествий.

Раньше, говорит Чески люди путешествовали в 50-100 главных городов, среди которых Рим, Париж, Лондон. Он прогнозирует, что отныне популярные туристические направления будут заменены местными, внутренними направлениям. Чески видит большой потенциал для американских национальных парков.

«Большинство людей не бывали там. К тому же это дешево, не надо покупать авиабилет. Можно доехать наавто, поскольку большинство людей живут в 300 километрах от какого-то национального парка».

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