Под Львовом нашли захоронение времен Римской империи
29 июня, 2020, 17:57
В Буске под Львовом археологи обнаружили древние захоронения, они могут быть могильщиком древнеримского времени - Черняховской культуры
Об этом говорится на странице Краеведческого музея Буска в Facebook.
"На урочище Краткая Сторона (ул. Б.Хмельницкого) начала работу совместная научная экспедиция Института археологии ЛНУ имени Ивана Франка и Карпатского отделения Института геофизики НАН Украины", - говорится в сообщении.
Территорию планируют исследовать тремя методами: георадаром, биолокатором и прибором для измерения электромагнитных полей.
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