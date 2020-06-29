Под Львовом нашли захоронение времен Римской империи

29 июня, 2020, 17:57

В Буске под Львовом археологи обнаружили древние захоронения, они могут быть могильщиком древнеримского времени - Черняховской культуры

Об этом говорится на странице Краеведческого музея Буска в Facebook.

"На урочище Краткая Сторона (ул. Б.Хмельницкого) начала работу совместная научная экспедиция Института археологии ЛНУ имени Ивана Франка и Карпатского отделения Института геофизики НАН Украины", - говорится в сообщении.

Территорию планируют исследовать тремя методами: георадаром, биолокатором и прибором для измерения электромагнитных полей.

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