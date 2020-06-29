Пандемия даже не приблизилась к завершению, - ВОЗ

29 июня, 2020, 20:56

Глобальная пандемия коронавируса даже не приблизилась к завершению, несмотря на то, что некоторым странам удалось добиться прогресса в сдерживании болезни

Об этом на пресс-брифинге заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебреисус.

"Мы все хотим, чтобы это закончилось. Мы все хотим продолжать жить своей жизнью. Но суровая реальность такова, что все еще даже не приблизилось к завершению", - отметил он.

По словам Гебреисуса, введенные многими странами ограничительные меры позволили притормозить развитие COVID-19, но не остановили распространение болезни целиком.

"Критический вопрос, который встанет перед всеми странами в ближайшие месяцы, заключается в том, как жить с этим вирусом", - подчеркнул глава ВОЗ.

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