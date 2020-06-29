НАТО начало на севере Атлантики учения против подводных лодок

29 июня, 2020, 14:53

НАТО начало в понедельник, 29 июня, военные учения на севере Атлантического океана Dynamic Mongoose, которые продлятся до 10 июля

В них принимают участие шесть стран-членов альянса - Германия, Франция, Канада, Норвегия, США и Великобритания, сообщает DW .

Задействованы пять кораблей, пять подводных лодок и еще столько же патрульных самолетов. Исландия, которая также входит в НАТО, оказывает логистическую поддержку в Рейкьявике.

Цель маневров - совместное отработка боевых операций против подводных лодок, подготовка к возможному применению статьи о коллективной обороне альянса и других кризисных ситуаций.

Учения Dynamic Mongoose проводятся ежегодно.