НАТО начало на севере Атлантики учения против подводных лодок
29 июня, 2020, 14:53
НАТО начало в понедельник, 29 июня, военные учения на севере Атлантического океана Dynamic Mongoose, которые продлятся до 10 июля
В них принимают участие шесть стран-членов альянса - Германия, Франция, Канада, Норвегия, США и Великобритания, сообщает DW .
Задействованы пять кораблей, пять подводных лодок и еще столько же патрульных самолетов. Исландия, которая также входит в НАТО, оказывает логистическую поддержку в Рейкьявике.
Цель маневров - совместное отработка боевых операций против подводных лодок, подготовка к возможному применению статьи о коллективной обороне альянса и других кризисных ситуаций.
Учения Dynamic Mongoose проводятся ежегодно.
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