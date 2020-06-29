Коронавирус: за сутки в Киеве обнаружили 45 больных
Об этом написал на своих страницах в социальных сетях мэр Киева Виталий Кличко.
"Друзья! Еще у 45 жителей Киева лабораторно подтвердили за минувшие сутки заболевания коронавирусом. 2 человека умерли. На сегодня в столице уже 4980 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - написал Кличко.
заболели:
- 17 женщин в возрасте от 21 до 85 лет
- 27 мужчин в возрасте от 20 до 66 лет
- 3-летняя девочка.
В больницы столицы госпитализировали 6 больных. Выздоровели за минувшие сутки 5 киевлян. Всего коронавирус преодолели 1552 жителя столицы.
Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Шевченковском районе - 10. В Днепровском - 7. В Соломенском, Оболонском и Голосеевском - по 5 случаев.
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