Коронавирус: за сутки в Киеве обнаружили 45 больных

29 июня, 2020, 09:46

У 45 жителей Киева подтвердили за минувшие сутки заболевания коронавирусом

Об этом написал на своих страницах в социальных сетях мэр Киева Виталий Кличко.

"Друзья! Еще у 45 жителей Киева лабораторно подтвердили за минувшие сутки заболевания коронавирусом. 2 человека умерли. На сегодня в столице уже 4980 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - написал Кличко.

заболели:

17 женщин в возрасте от 21 до 85 лет

27 мужчин в возрасте от 20 до 66 лет

3-летняя девочка.

В больницы столицы госпитализировали 6 больных. Выздоровели за минувшие сутки 5 киевлян. Всего коронавирус преодолели 1552 жителя столицы.

Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Шевченковском районе - 10. В Днепровском - 7. В Соломенском, Оболонском и Голосеевском - по 5 случаев.