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Espreso.tvОбществоКоронавирус: за сутки в Киеве обнаружили 45 больных

Коронавирус: за сутки в Киеве обнаружили 45 больных

У 45 жителей Киева подтвердили за минувшие сутки заболевания коронавирусом

Об этом написал на своих страницах в социальных сетях мэр Киева Виталий Кличко.

"Друзья! Еще у 45 жителей Киева лабораторно подтвердили за минувшие сутки заболевания коронавирусом. 2 человека умерли. На сегодня в столице уже 4980 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - написал Кличко.

заболели:

  • 17 женщин в возрасте от 21 до 85 лет
  • 27 мужчин в возрасте от 20 до 66 лет
  • 3-летняя девочка.

В больницы столицы госпитализировали 6 больных. Выздоровели за минувшие сутки 5 киевлян. Всего коронавирус преодолели 1552 жителя столицы.

Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Шевченковском районе - 10. В Днепровском - 7. В Соломенском, Оболонском и Голосеевском - по 5 случаев.

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