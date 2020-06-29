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Espreso.tvОбществоКоронавирус в Украине: за сутки - 646 новых случаев

Коронавирус в Украине: за сутки - 646 новых случаев

По состоянию на утро 29 июня в Украине подтверждено 43 628 случаев COVID-19

За последние сутки лабораторно подтверждено 646 случаев, передает СНБО .

С начала эпидемии 19027 (+93 за сутки) выздоровели, 1147 (+18 за сутки) умерли.

Всего проведено 649 150 тестирований методом ПЦР.
 
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
 
Винницкая область - 1846 случаев;
Волынская область - 2312 случаев;
Днепропетровская область - 1087 случаев;
Донецкая область - 481 случай;
Житомирская область - 1404 случая;
Закарпатская область - 2792 случая;
Запорожская область - 570 случаев;
Ивано-Франковская область - 2350 случаев;
Кировоградская область - 646 случаев;
м. Киев - 4980 случаев;
Киевская область - 2546 случаев;
Львовская область - 5292 случая;
Луганская область - 80 случаев;
Николаевская область - 442 случая;
Одесская область - 1632 случая;
Полтавская область - 312 случаев;
Ровенская область - 3638 случаев;
Сумская область - 296 случаев;
Тернопольская область - 1913 случаев;
Харьковская область - 2098 случаев;
Херсонская область - 191 случай;
Хмельницкая область - 798 случаев;
Черновицкая область - 4745 случаев;
Черкасская область - 642 случая;
Черниговская область - 535 случаев.
 
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
 
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 29 июня 2020 в Центр поступило 753 сообщение о подозрении на COVID-19. Всего с началу 2020 года поступило 88 165 сообщений о подозрении на COVID-19.

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