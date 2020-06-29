Коронавирус в Украине: за сутки - 646 новых случаев

29 июня, 2020, 09:06

По состоянию на утро 29 июня в Украине подтверждено 43 628 случаев COVID-19

За последние сутки лабораторно подтверждено 646 случаев, передает СНБО .

С начала эпидемии 19027 (+93 за сутки) выздоровели, 1147 (+18 за сутки) умерли.

Всего проведено 649 150 тестирований методом ПЦР.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 1846 случаев;

Волынская область - 2312 случаев;

Днепропетровская область - 1087 случаев;

Донецкая область - 481 случай;

Житомирская область - 1404 случая;

Закарпатская область - 2792 случая;

Запорожская область - 570 случаев;

Ивано-Франковская область - 2350 случаев;

Кировоградская область - 646 случаев;

м. Киев - 4980 случаев;

Киевская область - 2546 случаев;

Львовская область - 5292 случая;

Луганская область - 80 случаев;

Николаевская область - 442 случая;

Одесская область - 1632 случая;

Полтавская область - 312 случаев;

Ровенская область - 3638 случаев;

Сумская область - 296 случаев;

Тернопольская область - 1913 случаев;

Харьковская область - 2098 случаев;

Херсонская область - 191 случай;

Хмельницкая область - 798 случаев;

Черновицкая область - 4745 случаев;

Черкасская область - 642 случая;

Черниговская область - 535 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 29 июня 2020 в Центр поступило 753 сообщение о подозрении на COVID-19. Всего с началу 2020 года поступило 88 165 сообщений о подозрении на COVID-19.