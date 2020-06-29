 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоКоронавирус: Китай будет тестировать вакцину на военных

Коронавирус: Китай будет тестировать вакцину на военных


фото: Укрінфoрм
Центральная военная комиссия Китая одобрила использование среди военных экспериментальной вакцины от коронавируса, разработанной фармакологической компанией CanSino Biologic

Об этом сообщает Bangkok Post.

Китайские военные одобрили применение вакцины против коронавируса в своих рядах.

Отмечается, что китайские военные согласовали использование вакцины с 25 июня сроком на один год.

Препарат был разработан в сотрудничестве с Пекинским институтом биотехнологии Академии военно-медицинских наук Китая. Указывается, что он успешно прошел первую и вторую фазы клинических испытаний.

Результаты испытаний показали, что вакцина от CanSino обладает "хорошим профилем безопасности" и способна предотвратить заболевание, вызываемое коронавирусом.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

29 июня, 2020 понедельник

больше новостей

29 июня, 2020 понедельник

28 июня, 2020 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать