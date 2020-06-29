Коронавирус: Китай будет тестировать вакцину на военных
29 июня, 2020, 21:34
Центральная военная комиссия Китая одобрила использование среди военных экспериментальной вакцины от коронавируса, разработанной фармакологической компанией CanSino Biologic
Об этом сообщает Bangkok Post.
Китайские военные одобрили применение вакцины против коронавируса в своих рядах.
Отмечается, что китайские военные согласовали использование вакцины с 25 июня сроком на один год.
Препарат был разработан в сотрудничестве с Пекинским институтом биотехнологии Академии военно-медицинских наук Китая. Указывается, что он успешно прошел первую и вторую фазы клинических испытаний.
Результаты испытаний показали, что вакцина от CanSino обладает "хорошим профилем безопасности" и способна предотвратить заболевание, вызываемое коронавирусом.
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