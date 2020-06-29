Карантин: Черновицкая область запускает транспорт и открывает рестораны

29 июня, 2020, 16:20

С 1 июля в Черновицкой области ослабляется карантин, возобновляются внутриобластные перевозки, открываются рестораны и спортзалы

Об этом сообщили в Черновицкой областной государственной администрации.

"Будет разрешена работа спортзалов и ресторанов, при условии, что в помещении будут находиться не более 10 человек. С 1 июля откроются стадионы и спортивные площадки. Также позволят проведение индивидуальных и групповых тренировок (до 10 человек) на открытом воздухе", - говорится в сообщении ОГА.

С 1 июля возобновляются пассажирские перевозки при условии масочного режима. При этом количество граждан в транспорте не должно превышать количество сидячих мест. Также будут проверять температуру.

Решение об ослаблении карантина сегодня приняла областная комиссия по чрезвычайным ситуациям. Регион признан Министерством здравоохранения как такой, что отвечает всем требованиям.

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