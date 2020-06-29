Голосования о внесении изменений в Конституцию РФ на оккупированной территории украинского Крыма будет иметь политические и правовые последствия, - МИД

29 июня, 2020, 15:35

Организация Россией голосования о внесении изменений в Конституцию РФ на оккупированной территории украинского Крыма будет иметь для нее политические и правовые последствия

Об этом в интервью "Интерфакс Украина" заявил заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар.

"Международное сообщество имеет достаточно широкий инструментарий для соответствующего реагирования: от политических заявлений об осуждении действий РФ до непризнания результатов в части оккупированных территорий и расширения санкционного и политического давления", – отметил он.

Боднар подчеркнул, что Украина обратилась к международным партнерам с просьбой осудить организацию голосования на временно оккупированных территориях Крыма и Донбасса, в том числе путем усиления санкционного давления на Российскую Федерацию.

"Во-первых, мы ожидаем политической солидарности относительно того, что голосования, особенно на оккупированных территориях, считаются нелегитимными. Во-вторых, в отношении лиц, организовавших такое голосование, будут применены персональные санкции, недопуск на территории государств, со стороны которых применяются такие санкции. Уверен, что мировое сообщество справедливо увидит, насколько российская власть пытается принуждать население на оккупированных территориях осуществлять политические шаги в угоду кремлевскому руководству", – пояснил он.

Замглавы МИД также выразил надежду на то, что находящиеся на оккупированных территориях граждане Украины откажутся участвовать в так называемом голосовании. Он также отметил, что украинцев, получивших российские паспорта, поощряют идти на голосование.

"Здесь есть двойной смысл: первое – продемонстрировать якобы "свое право" на оккупированные территории, что является прямым нарушением суверенитета Украины, второе – это искусственно увеличить количество голосующих за продление срока пребывания [президента России Владимира] Путина у власти", – добавил Боднар.

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