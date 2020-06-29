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Espreso.tvОбществоЕврокомиссия выделит €40 млрд прямых платежей для агросектора

Еврокомиссия выделит €40 млрд прямых платежей для агросектора


фото: reuters
Еврокомиссия выделит около €40 млрд на осуществление прямых платежей в рамках Общей сельскохозяйственной политики

Об этом сообщает Agroportal.

Еврокомиссия решила выделить €55,8 млрд на сельское хозяйство и морскую политику. В дополнение к этому, в разделе бюджета "Природные ресурсы и окружающая среда", на деятельность в области окружающей среды и климата будет направлено €429,3 млн.

Кроме того, вся программа будет подкреплена €7,3 млрд от нового инструмента восстановления ЕС, "ЕС следующего поколения". Это дает общую сумму финансирования для природных ресурсов и окружающей среды в размере €63,5 млрд, из которых около €55 млрд идет на выплаты CAP.

Сумма, выделенная на прямые платежи (компонент I) на 2021 год, составляет €40,1 млрд. Между тем, общий показатель для Европейского сельскохозяйственного фонда развития сельских районов (который финансирует платежи по компоненту II) был установлен на уровне €14,7 млрд на 2021 год.

"В эти необычные времена такое предложение Еврокомиссии оказывает существенную поддержку. Годовой бюджет 2021 года поможет сотням тысяч людей, компаний и регионов преодолеть кризис и стать сильнее, чем раньше", - сказал комиссар по бюджету Йоханнес Хан.

Неиспользованные ассигнования кризисного резерва в бюджете 2020 года будут перенесены в бюджет 2021 года. В целом, фонд прямых платежей на 8,4% ниже, чем в 2020 году. Это в основном связано с выходом Великобритании из ЕС.

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