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Espreso.tvМирДуда получил в первом туре выборов 43% голосов, - избирательная комиссия

Дуда получил в первом туре выборов 43% голосов, - избирательная комиссия


фото: Reuters
Действующий глава Польши Дуда получил в первом туре выборов 43,67% голосов, а его главный соперник Рафал Тшасковский - 30,34%

Об этом сообщает Польское радио .

По данным из 99,78% участков, третье место занял Шимон Головня с 13,85% голосов.

Можно утверждать, что явка избирателей составила 64,4%, что является рекордным показателем за последние несколько лет.

Официальные результаты выборов, по словам председателя Государственной избирательной комиссии, скорее всего, будут обнародованы во вторник, 30 июня утром.

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