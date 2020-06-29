Дуда получил в первом туре выборов 43% голосов, - избирательная комиссия
29 июня, 2020, 12:51
Действующий глава Польши Дуда получил в первом туре выборов 43,67% голосов, а его главный соперник Рафал Тшасковский - 30,34%
Об этом сообщает Польское радио .
По данным из 99,78% участков, третье место занял Шимон Головня с 13,85% голосов.
Можно утверждать, что явка избирателей составила 64,4%, что является рекордным показателем за последние несколько лет.
Официальные результаты выборов, по словам председателя Государственной избирательной комиссии, скорее всего, будут обнародованы во вторник, 30 июня утром.
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