Депутат Николаевского облсовета заявил о самоубийстве жены

29 июня, 2020, 11:57

Жена депутата Николаевского областного совета погибла от ранения из травматического оружия, депутат заявил о самоубийстве

Об этом сообщает полиция области.

"Сегодня, 29 июня, около десяти часов утра в полицию поступило сообщение от 34-летнего депутата Николаевского областного совета о том, что его жена из травматического оружия причинила себе ранение в голову. На место происшествия выехали патрульные полицейские, следственно-оперативная группа, руководство полиции", - говорится в сообщении.

33-летняя женщина скончалась на месте происшествия. Ее муж находился в помещении. Сейчас все обстоятельства и причины происшествия выясняются.