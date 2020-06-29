Депутат Николаевского облсовета заявил о самоубийстве жены
29 июня, 2020, 11:57
Жена депутата Николаевского областного совета погибла от ранения из травматического оружия, депутат заявил о самоубийстве
Об этом сообщает полиция области.
"Сегодня, 29 июня, около десяти часов утра в полицию поступило сообщение от 34-летнего депутата Николаевского областного совета о том, что его жена из травматического оружия причинила себе ранение в голову. На место происшествия выехали патрульные полицейские, следственно-оперативная группа, руководство полиции", - говорится в сообщении.
33-летняя женщина скончалась на месте происшествия. Ее муж находился в помещении. Сейчас все обстоятельства и причины происшествия выясняются.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
22 июня, 2020 Практическая конспирология
-
-
-
-
19 июня, 2020 Удушающее величие