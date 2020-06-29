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Espreso.tvОбществоДепутат Николаевского облсовета заявил о самоубийстве жены

Депутат Николаевского облсовета заявил о самоубийстве жены

Жена депутата Николаевского областного совета погибла от ранения из травматического оружия, депутат заявил о самоубийстве

Об этом сообщает полиция области.

"Сегодня, 29 июня, около десяти часов утра в полицию поступило сообщение от 34-летнего депутата Николаевского областного совета о том, что его жена из травматического оружия причинила себе ранение в голову. На место происшествия выехали патрульные полицейские, следственно-оперативная группа, руководство полиции", - говорится в сообщении.

33-летняя женщина скончалась на месте происшествия. Ее муж находился в помещении. Сейчас все обстоятельства и причины происшествия выясняются.

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