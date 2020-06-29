Боевики обстреляли дома возле Торецка

29 июня, 2020, 08:54

В зоне боевых действий в Донбассе боевики обстреляли Северное возле Торецка из противотанковой управляемой ракеты, ракета попала во двор жилого дома

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

"За прошедшие сутки оккупанты подвергли опасности гражданское население, коварно обстреляв населенный пункт Северное, вблизи Торецка. Российско-оккупационные войска выпустили ракету ПТУР, которая попала во двор жилого дома. Также осколки повредили соседние здания. К счастью, жертв среди гражданского населения нет ", - говорится в сообщении.