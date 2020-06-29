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Espreso.tvМирБеларусь остается единственным союзником России - Лукашенко

Беларусь остается единственным союзником России - Лукашенко


фото: Reuters
Беларусь остается единственным союзником России в текущей геополитической обстановке

Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, сообщает Интерфакс.

"Единственный союзник, который остался у России, - Беларусь", - заявил Лукашенко на встрече с активом Минской области.

"Мы в России вторые покупатели газа после немцев. Мы перерабатываем огромное количество их нефти. Конечно, они не хотят потерять Беларусь и экономически, но больше всего - политически. Потому что, потеряв Беларусь, будет сильнейший удар по внутренней политике России", - заявил глава государства.

Лукашенко добавил, что Беларусь также "наконец заметили американцы".

"И вот - приезд многих американцев, а затем госсекретаря США Майка Помпео в Беларусь, что очень возбудило нашего восточного соседа. Но мы суверенное независимое государство, мы вправе осуществлять свою как внутреннюю, так и внешнюю политику. Я исходил, прежде всего, из этого . Понимая, конечно, что я зажат вместе с вами между молотом и наковальней, между этими двумя гигантами, с одной стороны - Россия, с другой - Евросоюз. и котел, который нас постоянно подогревает с юга - Украина, воюющая Украина ", - отметил Лукашенко.

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