Зеленский хочет, чтобы каждый ответил себе на вопрос "А что для тебя Конституция?"

28 июня, 2020, 15:20

"Именно сегодня каждый из нас должен честно ответить себе на простой, но важный вопрос"

Об этом говорится в обращении президента Украины Владимира Зеленского по случаю Дня Конституции, обнародованного 28 июня 2020 года пресс-службой главы государства, передает Эспрессо.TV .

"Думаю, именно сегодня каждый из нас должен честно ответить себе на простой, но важный вопрос. А что для тебя Конституция? Просто книга, которую читал так давно, что уже и не помню? Права, которыми хочу пользоваться, и обязанности, которые предпочел бы не выполнять? То, что постоянно хотят изменить политики или прочный правовой фундамент, на котором держится государство?" - сказал Зеленский.

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По его собственному мнению, Конституция Украины является "источником ответов".

"Ответов, в которых иногда нуждается каждый из нас. Правильно ли мы живем? Как страна и как общество. Достаточно делаем для того, чтобы носить звание ответственного гражданина?" - обратился президент к украинцам.

Как отмечается, это обращение было записано во время поездки Зеленского на Херсонщину.

Напомним, сегодня украинцы празднуют День Конституции .

В Одессе опера будет транслировать посвященный Дню Конституции концерт на площади, а в Харькове приглашают на концерт онлайн.

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