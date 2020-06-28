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Espreso.tvОбществоЗеленский хочет, чтобы каждый ответил себе на вопрос "А что для тебя Конституция?"

Зеленский хочет, чтобы каждый ответил себе на вопрос "А что для тебя Конституция?"

"Именно сегодня каждый из нас должен честно ответить себе на простой, но важный вопрос"

Об этом говорится в обращении президента Украины Владимира Зеленского по случаю Дня Конституции, обнародованного 28 июня 2020 года пресс-службой главы государства, передает Эспрессо.TV .

"Думаю, именно сегодня каждый из нас должен честно ответить себе на простой, но важный вопрос. А что для тебя Конституция? Просто книга, которую читал так давно, что уже и не помню? Права, которыми хочу пользоваться, и обязанности, которые предпочел бы не выполнять? То, что постоянно хотят изменить политики или прочный правовой фундамент, на котором держится государство?" - сказал Зеленский.

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По его собственному мнению, Конституция Украины является "источником ответов".

"Ответов, в которых иногда нуждается каждый из нас. Правильно ли мы живем? Как страна и как общество. Достаточно делаем для того, чтобы носить звание ответственного гражданина?" - обратился президент к украинцам.

Как отмечается, это обращение было записано во время поездки Зеленского на Херсонщину.

  • Напомним, сегодня украинцы празднуют День Конституции .
  • В Одессе опера будет транслировать посвященный Дню Конституции концерт на площади, а в Харькове приглашают на концерт онлайн.

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