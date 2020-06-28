Выборы-2020 в Беларуси: насчитывается уже 17 политзаключенных, их количество растет

28 июня, 2020, 08:10

В Беларуси список людей, преследуемых по политическим мотивам, активно пополняется блогерами

Не исключено, что в ближайшее время в перечень политзаключенных правозащитники включат Игоря Лосика (Telegram канал "Беларусь головного мозга») и Владимира Цигановича (MozgON). Об этом 27 июня 2020 передало RFI , информирует Еспресо.TV .

В отношении задержанного 25 июня блогера ЛОСИК возбуждено уголовное дело по статье 342 Уголовного кодекса Республики Беларусь: организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них. По этой же статье заведено дело и против Цигановича.

"Уголовное преследование блоггеров носит политический характер", - считает юрист правозащитного центра "Вясна" Валентин Стефанович. По его словам, официальное признание (или непризнание) Лосик и Цигановича новыми белорусскими политзкалюченними произойдет после того, как правозащитники узнают, "в рамках которой сами они проходят и в чем подозреваются".

Кто уже в списке:

Сергей Петрухин - блогер из Бреста, автор YouTube-каналов "Народный репортер" и "YouTube-депутаты". Задержан по ст. 342 Уголовного кодекса Беларуси: организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок. Дело заведено после событий 29 мая в Гродно.

Владимир Неронский - блоггер, автор YouTube-канала "Слуцк для жизни". С 8 мая 2020 годы отбывал 40 суток административного ареста. Сейчас находится в СИЗО Минска, на него заведено уголовное дело по ст. 342 и ст. 369 (оскорбление представителя власти).

Виктор Бабарыка - претендент в кандидаты на пост президента, задержаны 18 июня вместе с сыном Эдуардом, когда направлялся в ЦИК для представления собранных подписей. 21 июня Бабарыка было предъявлено обвинение по ст. 243 (уклонение от уплаты сумм налогов и сборов в особо крупном размере), ст. 235 (легализация средств, полученных преступным путем), ст. 210 (кража в особо крупном размере), ст. 209 (мошенничество), а также по ст. 430 (получение взятки) и ст. 431 (дача взятки). Бабарыка не согласен с предъявленным обвинением, его защитники настаивают "на полном невиновности".

Эдуард Бабарыко - руководитель инициативной группы претендента в кандидаты на пост президента Виктора Бабарыко. Предъявлено обвинение за уклонение от уплаты сумм налогов и сборов в особо крупном размере.

Владимир Дударев - координатор инициативной группы Виктора Бабарыко по Могилевской области, ексзаступник председателя Могилевского горисполкома.

Светлана Купреева - подруга семьи Виктора Бабарыко и координатор его инициативной группы по одному из районов Минска. Купреев подозревается в "уклонении от уплаты сумм налогов и сборов в особо крупном размере".

Сергей Тихановський - харизматичный блоггер, "народный герой", автор популярного YouTube-канала "Страна для жизни". 8 июня Тихановському и еще шести задержанным 29 мая во Гродно предъявлено обвинение по ст. 342 УК, позже ему предъявили обвинение еще по ст. 191 (воспрепятствование осуществлению избирательных прав граждан).

Дмитрий Фурманов - член инициативной группы по выдвижению в президенты Светланы Тихановськой. Обвиняется по ст. 342.

Вергилий Ушак - оператор, 29 травнязнимав пикет в Гродно. Обвиняется по ст. 342.

Александр Аранович - член команды YouTube-канала "Страна для жизни", водитель автодома. Обвиняется по ст. 342.

Артем Саков - член инициативной группы по выдвижению в президенты Светланы Тихановськой. Обвиняется по ст. 342.

Андрей Новиков - волонтер группы Светланы Тихановськой. Обвиняется по ст. 342.

Василий Бобровский - житель Гродно, задержанный во время пикета по сбору подписей в родном городе. Обвиняется по ст. 342.

Владимир Наумик - член группы Светланы Тихановськои. Задержаны после пикета в Гродно, Обвиняется по ст. 342.

Иван Комар и Никита Емельянов - анархисты, осужденные 12 февраля этого года на 7 лет колонии усиленного режима. В сентябре 2019 они бросили в здание Минского городского суда две лампочки с краской. Ночью 13 октября они же бросили емкость с зажигательной смесью в двери СИЗО № 1 по улице Володарского (возгорания не произошло). За неделю смесь загорелась на тех же дверях, покрытие было повреждено, экспертиза оценила общий ущерб на сумму менее 150 билоруьских рублей (около 70 евро). После апелляционной жалобы суд уменьшил срок наказания Комара до 3,5 лет колонии усиленного режима, а Емельянову - к 4 годам колонии усиленного режима.

Михаил Жемчужный - общественный активист, осужденный 2015 судом Витебской области к 6,5 годам лишения свободы в исправительной колонии в условиях строгого режима и лишение права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных обязанностей сроком на 2 года и 8 месяцев .

"Действия белорусских властей дают основания полагать, что список политзаключенных будет постоянно расширяться", - отмечает RFI.

Так, в пятницу 26 июня в разных городах страны произошли новые задержания членов инициативной группы Светланы Тихановськой и участников акций "Цепь солидарности", сообщает правозащитный центр "Вясна". В Орше задержан еще один блоггера, администратора Telegram-канала "Орша для жизни". В Минске задержали активиста Ивана Пруста, который звонил в РУВД и интересовался, где можно ходить по городу, чтобы не попасть в автозак - причиной интереса стали массовые задержания людей в очереди за покупкой товаров с де-факто запрещенной ныне в Беларуси национальной символикой в сувенирной лавке Symbal .by. Записанный им телефонный разговор набрала популярность в сети, а Пруста задержали за "мелкое хулиганство".

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb