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Espreso.tvОбществоВ Одессе умер известный специалист по добыче углеводородов, академик Василий Бойко

В Одессе умер известный специалист по добыче углеводородов, академик Василий Бойко

В Ивано-Франковске прекратило биться сердце доктора наук, профессора, академика Бойко Василия Степановича

Это известие сегодня, 28 июня 2020 года, сообщил франковский городской голова Руслан Марцинкив, передает Еспресо.TV .

"Вчера на семьдесят восьмом году жизни скончался Бойко Василий Степанович - доктор наук, профессор, академик. Василий 30 лет возглавлял городской центр "Просвита". Мои соболезнования родным и близким ", - говорится в заметке на странице мэра в Фейсбуке.

Как отмечается на официальном сайте Ивано-Франковского национального технического университета нефти и газа , Василий Бойко был заслуженным деятелем науки и техники Украины, лауреатом Государственной премии Украины в области науки и техники, почетным работником "Укргаздобыча".

После окончания средней школы (1959) работал газосварщиком, оператором по добыче и транспортировке газа в Стрыйском газопромышленному управлении (1960-1962) С 1962 учился и закончил с отличием Львовский политехнический институт (1967). Учился в аспирантуре при Ивано-Франковском институте нефти и газа по заочной форме (1970-1972), защитил кандидатскую диссертацию в Ивано-Франковском институте нефти и газа (1972), а затем докторскую в Московском институте нефти и газа им. И.М.Губкина. (1989).

После окончания высшего учебного заведения работал в Ивано-Франкивькои национальном техническом университете нефти и газа (ИФНТУНГ) на должностях старшего лаборанта (с 1967) ассистента (с 1968), старшего преподавателя (с 1970), заместитель декана газонафтопромислового факультета (1973-1976), доцента (с 1974) и профессора (с 1990).

Бойко был специалистом в области добычи нефти и газа, гидрогазомеханикы, разработки нефтяных и газовых месторождений, повышение нафтогазовилучення с пластов, эксплуатации и ремонта нефтяных и газовых скважин.

Создал свою научную школу, разработал новое научное направление по повышению нефтеизвлечения управляемыми дисперсными системами. Он является автором и соавтором 315 научных публикаций, в т.ч. 63 книг, среди них 38 учебников и учебных пособий по переизданиями, 7 словарей-справочников, 3 энциклопедий, 11 монографий, 25 патентов и авторских свидетельств на изобретения, 20 отраслевых руководящих документов. Под его руководством выполнено 4 кандидатских и 3 докторских диссертации.

Под его руководством и при участии сложено много проектов разработки нефтяных и газовых месторождений Украины.

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