В горсовете Харькова "наварили" 800 тыс. грн в освещении многоэтажек, - Нацполиция

28 июня, 2020, 10:13

Заместителю директора департамента Харьковского городского совета в субботу, 27 июня 2020 года, сообщено о подозрении за растрату более 800 тыс. грн государственных средств

Чиновник вместе с руководством коммерческой структуры организовали "схему" по разворовыванию средств, выделенных на освещение жилых домов. Преступную деятельность группы должностных лиц разоблачили оперативники управления стратегических расследований в Харьковской области Нацполиции, следователи следственного управления областной полиции совместно с прокуратурой Харьковской области, рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Полицейские установили, что в состав преступной группировки чиновников входили заместитель директора одного из департаментов Харьковского городского совета, директор и владелец частной фирмы - победителя публичных закупок.

Коммерческая структура, согласно условиям договора, проводила работы по освещению многоэтажных жилых домов Харькова за счет средств местного бюджета. Однако чиновник вносил заведомо ложные сведения в официальные документы относительно объемов и стоимости поставленных материалов и выполненных работ по освещению многоквартирных жилых домов города.

Сейчас заместителю директора департамента Харьковского городского совета, директору фирмы и ее фактическом владельцу сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.

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