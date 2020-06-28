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Espreso.tvОбществоВ Днипре все УБД, независимо от места своей регистрации, и в дальнейшем будут бесплатно пользоваться транспортом

В Днипре все УБД, независимо от места своей регистрации, и в дальнейшем будут бесплатно пользоваться транспортом

Городские власти Днипра не планируют нововведений в общественном транспорте для участников боевых действий. Все они, независимо от места регистрации, могут пользоваться своими льготами - проезд для них был и остается бесплатным

Об этом заявила заместитель директора Департамента социальной политики Днипровского городского совета Юлия Дмитрова, передает Еспресо.TV со ссылкой на Днипроград.

"У нас все остается, как и было - мы же понимаем, что закон Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" весит намного больше, чем решения местных властей. Решением местного органа власти невозможно лишить участника боевых действий его законных льгот, в частности на бесплатный проезд в общественном транспорте. Поэтому в Днипре они как пользовались своими законными правами, так и в дальнейшем будут ими пользоваться без ограничений, независимо от того, проживают они в нашем городе или приехали в гости или по делам", - отметила Дмитрова.

Перед этим появились сообщения о якобы отмене на местном уровне льготного проезда для ветеранов АТО-ООС в Днипре.

В миллионном Днипре сейчас проживают около 8 тыс. участников боевых действий.

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