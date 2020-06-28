 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМирС понедельника Греция еще больше ослабит карантин

С понедельника Греция еще больше ослабит карантин

В Греции снова разрешат проведение концертов и конференций, а также откроют летние лагеря

Об этом передает Еспресо.TV со ссылкой на УНИАН.

Минэкономразвития Греции уточнил восемь видов экономической деятельности, будут восстановлены: летние лагеря, кино- и театральные столовые, конференции и ярмарки, концерты, культурные объединения, кинотеатры, казино и канатные дороги.

Министерство также предупредило, что правила социального дистанцирования и гигиенические рекомендации должны и в дальнейшем соблюдаться, чтобы избежать заражения.

  • 15 июня Греция возобновила работу основных аэропортов в Афинах и Салониках для выполнения международных рейсов и надеется открыть все остальные 1 июля.
  • В туризме занято около 700 тыс. греков. Эта отрасль составляет около 20% ВВП Греции.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

28 июня, 2020 воскресенье

больше новостей

28 июня, 2020 воскресенье

27 июня, 2020 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать