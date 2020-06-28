С понедельника Греция еще больше ослабит карантин

28 июня, 2020, 21:23

В Греции снова разрешат проведение концертов и конференций, а также откроют летние лагеря

Об этом передает Еспресо.TV со ссылкой на УНИАН.

Минэкономразвития Греции уточнил восемь видов экономической деятельности, будут восстановлены: летние лагеря, кино- и театральные столовые, конференции и ярмарки, концерты, культурные объединения, кинотеатры, казино и канатные дороги.

Министерство также предупредило, что правила социального дистанцирования и гигиенические рекомендации должны и в дальнейшем соблюдаться, чтобы избежать заражения.