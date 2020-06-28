С понедельника Греция еще больше ослабит карантин
28 июня, 2020, 21:23
В Греции снова разрешат проведение концертов и конференций, а также откроют летние лагеря
Об этом передает Еспресо.TV со ссылкой на УНИАН.
Минэкономразвития Греции уточнил восемь видов экономической деятельности, будут восстановлены: летние лагеря, кино- и театральные столовые, конференции и ярмарки, концерты, культурные объединения, кинотеатры, казино и канатные дороги.
Министерство также предупредило, что правила социального дистанцирования и гигиенические рекомендации должны и в дальнейшем соблюдаться, чтобы избежать заражения.
- 15 июня Греция возобновила работу основных аэропортов в Афинах и Салониках для выполнения международных рейсов и надеется открыть все остальные 1 июля.
- В туризме занято около 700 тыс. греков. Эта отрасль составляет около 20% ВВП Греции.
Читайте также
-
-
22 июня, 2020 Практическая конспирология
-
-
-
Читайте также
-
22 июня, 2020 Практическая конспирология
-
-