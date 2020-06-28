Россия теряет нефтяной рынок Европы: экспорт Urals упала на 40%

28 июня, 2020, 18:46

В соответствии с соглашением ОПЕК+, требующим сократить добычу до 18-летнего минимума, РФ продолжает сдавать позиции на нефтяном рынке Европы

Об этом со ссылкой на российский аналитический портал Finanz.ru передает Еспресо.TV .

В июле экспорт российской нефти через порты в европейской части страны составил лишь 2,28 млн тонн, или 540 тысяч баррелей в сутки. Это на 42% меньше, чем в июне.

"Так мало нефти на ключевом европейском рынке Россия не продавала с 2003 года", - отмечает издание.

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