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Espreso.tvМирРоссия теряет нефтяной рынок Европы: экспорт Urals упала на 40%

Россия теряет нефтяной рынок Европы: экспорт Urals упала на 40%

В соответствии с соглашением ОПЕК+, требующим сократить добычу до 18-летнего минимума, РФ продолжает сдавать позиции на нефтяном рынке Европы

Об этом со ссылкой на российский аналитический портал Finanz.ru передает Еспресо.TV .

В июле экспорт российской нефти через порты в европейской части страны составил лишь 2,28 млн тонн, или 540 тысяч баррелей в сутки. Это на 42% меньше, чем в июне.

"Так мало нефти на ключевом европейском рынке Россия не продавала с 2003 года", - отмечает издание.

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