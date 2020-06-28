 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМирРадиоактивный пар из Ленинградской АЭС заметили в странах Северной Европы. Россия все отрицает, но информация "вытекла"

Радиоактивный пар из Ленинградской АЭС заметили в странах Северной Европы. Россия все отрицает, но информация "вытекла"

Ленинградская АЭС
фото: tdmitsar.ru
Департамент окружающей среды в воскресенье, 28 июня 2020 года, обнаружил в воздухе изотопы цезия, кобальта и рутения

Это дозы в очень малых количествах, они не угрожают здоровью человека. Вместе с тем официальный Таллин начал расследование, передает Еспресо.TV со ссылкой на гадету Postimees.

Утром министр иностранных дел Урмас Рейнсалу обменялся с министрами иностранных дел Финляндии, Латвии и Литвы информацией о росте концентрации радиоактивных частиц.

"Из разных стран поступила информация о незначительном увеличении фона радиоактивных изотопов в северо-восточной Европе. Хотя уровень не содержит никакой угрозы для здоровья человека, в наших интересах и в интересах международной безопасности в целом определить масштабы роста этого фона, потому что он, безусловно, является антропогенным", - отметил Рейнсалу.

Он добавил, что по этому вопросу Эстония находится в контакте с Международным агентством по атомной энергии и другими странами.

На этой неделе страны Северной Европы уже сообщали о незначительном июньском повышение уровня радиации, а представители Нидерландов заявили, что источник может находиться в западной части России и указывали на вероятное "повреждение элемента ядра на АЭС".

В первую очередь под подозрение попали Кольская и Ленинградская АЭС, а также базы атомных ледоколов атомных подводных лодок Северного флота, расположенные на побережье Баренцева моря, отмечали в GreenPeace.

При этом в Росэнергоатоме заявили, что никаких отклонений от условий безопасной эксплуатации на АЭС северо-западе России в июне не было, а радиационная обстановка соответствовала нормальным значениям.

"Никаких происшествий на Ленинградской и Кольской АЭС не зафиксировано. Обе станции работают в штатном режиме, замечаний к работе оборудования нет", - пояснил представитель госкорпорации.

Однако по данным радиостанции "Эхо Москвы", 27 июня в 13:50 по местному времени произошла авария на энергоблоке №2 Ленинградской АЭС.

В турбинном зале треснула труба с паром, из-за чего влажная масса заполнила все помещения и вышла за пределы электростанции. Очевидцы выложили фото с места событий, отмечается в сообщении.

Сотрудников ЛАЭС отпустили домой, а энергоблок остановили вручную.

Как считают специалисты, выброс был радиоактивным, поскольку в так называемый контур охлаждения реактора поступает отработанный пар. Восточный ветер погнал тучи в сторону Эстонии и Финляндии.

В сообщении отмечается, что сейчас на Ленинградской атомной электростанции работают три энергоблока.

При этом директор АЭС Владимир Перегуда заверил, что обстановка в районе станции спокойная.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

28 июня, 2020 воскресенье

больше новостей

28 июня, 2020 воскресенье

27 июня, 2020 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать