Радиоактивный пар из Ленинградской АЭС заметили в странах Северной Европы. Россия все отрицает, но информация "вытекла"

28 июня, 2020, 17:48

Департамент окружающей среды в воскресенье, 28 июня 2020 года, обнаружил в воздухе изотопы цезия, кобальта и рутения

Это дозы в очень малых количествах, они не угрожают здоровью человека. Вместе с тем официальный Таллин начал расследование, передает Еспресо.TV со ссылкой на гадету Postimees.

Утром министр иностранных дел Урмас Рейнсалу обменялся с министрами иностранных дел Финляндии, Латвии и Литвы информацией о росте концентрации радиоактивных частиц.

"Из разных стран поступила информация о незначительном увеличении фона радиоактивных изотопов в северо-восточной Европе. Хотя уровень не содержит никакой угрозы для здоровья человека, в наших интересах и в интересах международной безопасности в целом определить масштабы роста этого фона, потому что он, безусловно, является антропогенным", - отметил Рейнсалу.

Он добавил, что по этому вопросу Эстония находится в контакте с Международным агентством по атомной энергии и другими странами.

На этой неделе страны Северной Европы уже сообщали о незначительном июньском повышение уровня радиации, а представители Нидерландов заявили, что источник может находиться в западной части России и указывали на вероятное "повреждение элемента ядра на АЭС".

В первую очередь под подозрение попали Кольская и Ленинградская АЭС, а также базы атомных ледоколов атомных подводных лодок Северного флота, расположенные на побережье Баренцева моря, отмечали в GreenPeace.

При этом в Росэнергоатоме заявили, что никаких отклонений от условий безопасной эксплуатации на АЭС северо-западе России в июне не было, а радиационная обстановка соответствовала нормальным значениям.

"Никаких происшествий на Ленинградской и Кольской АЭС не зафиксировано. Обе станции работают в штатном режиме, замечаний к работе оборудования нет", - пояснил представитель госкорпорации.

Однако по данным радиостанции "Эхо Москвы", 27 июня в 13:50 по местному времени произошла авария на энергоблоке №2 Ленинградской АЭС.

В турбинном зале треснула труба с паром, из-за чего влажная масса заполнила все помещения и вышла за пределы электростанции. Очевидцы выложили фото с места событий, отмечается в сообщении.

Сотрудников ЛАЭС отпустили домой, а энергоблок остановили вручную.

Как считают специалисты, выброс был радиоактивным, поскольку в так называемый контур охлаждения реактора поступает отработанный пар. Восточный ветер погнал тучи в сторону Эстонии и Финляндии.

В сообщении отмечается, что сейчас на Ленинградской атомной электростанции работают три энергоблока.

При этом директор АЭС Владимир Перегуда заверил, что обстановка в районе станции спокойная.

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