"Не оставим украинцев в беде!": "Европейская солидарность" поднимет в Раде вопрос помощи пострадавшим от затопления селам и городам

28 июня, 2020, 23:06

На заседании согласительного совета Верховной Рады партия "Европейская солидарность" поставит вопрос о неотложной финансовой и материальной помощи пострадавшим от стихии селам в горах и предгорьях

Об этом председатель политсилы, пятый президент Украины Петр Порошенко заявил сегодня, 28 июня 2020 года, во время посещения с вместе с однопартийцами села Черный Поток Надвирнянского района Ивано-Франковской области, передает Еспресо.TV.

"На заседании согласительного совета Верховной Рады мы поставим вопрос о немедленном выделении средств и усилий, чтобы восстановить сообщение с Черным Потоком и всеми селами на Прикарпатье, которые все еще отрезаны от мира из-за наводнения. Кроме этого должны срочно выделить финансовую помощь тем, чьи дома были разрушены во время наводнения - переселить или восстановить жилье, оказать первую финансовую поддержку", - написал Порошенко в своем фейсбуке.

Читайте также: Наводнение в Карпатах: почему власть не поддерживает горные регионы?

"Не оставим украинцев в беде!", - подчеркнул Петр Порошенко .

Вместе с ним в поездке в пострадавшие населенные пункты участвует нардеп Николай Княжицкий.

Также Порошенко со своей командой посетил сегодня соседнее село - Били Ославы.

Напомним, Порошенко передал пострадавшему от наводнения горному селуЧерный Поток дизель-генераторы и мото-помпы.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb