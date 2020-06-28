"Хоть сто самолетов поднимите в воздух - результат будет нулевым". В Крыму высмеяли идею Аксенова с "водяным" лайнером

28 июня, 2020, 14:13

Летающая метеолаборатория может частично решить проблему дефицита воды на захваченном Россией украинском Крымском полуострове, однако для этого необходимы благоприятные погодные условия в виде циклонов и атмосферных фронтов

Об этом ведущий специалист Центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал в эфире пропагандитського радио "Спутник в Крыму", которое поддерживает оккупантов, передает Еспресо.TV со ссылкой на All Crimea.

Перед этим глава российской администрации Крыма анонсировал появление в республике единственного в России самолета, способного провоцировать дожди. По его данным, работа метеолаборатории позволит увеличить объем осадков с уже сформированных облаков на 30% без ущерба для экологии.

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"История использования таких самолетов берет начало с 70-80-х годов. Смысл летающей метеолаборатории в том, чтобы разгонять облака или провоцировать дожди. В какой-то степени это может помочь, но все же нужно опираться на прогноз погоды. Если идет классическая система циклонов, атмосферных фронтов, то при дефиците влаги можно усилить этот процесс. Если таких благоприятных обстоятельствах нет, то хоть сто самолетов поднимите в воздух - результат будет нулевым. Здесь большую роль играет счастливый случай, который необходимо спрогнозировать ", - пояснил специалист.

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