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Espreso.tvОбщество"Холодноярская" бригада провела учения на танках

"Холодноярская" бригада провела учения на танках

Военные 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" провели танковые учения

Об этом со ссылкой на пресс-служб 93 ОМБр сообщает Еспресо.TV .

Танкисты бригады "Холодный Яр" учились противодействовать враждебным группам.

Во время практических занятий танкисты совершенствовали вождения танков Т-64БВ в сложных условиях местности днем.

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Экипажи отрабатывали порядок действий при обнаружении диверсионно-разведывательной группы. В частности, блокирование вражеской группы.

Также они тренировались отражать нападение противника с воздуха.

Дополнительно провели тренировку с переходами по подготовленному проходу в минно-взрывных заграждениях, проезжали по путевому мосту и разворачивались в боевой порядок.

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