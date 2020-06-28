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Espreso.tvОбщество"Будем вынуждены вернуть жесткий карантин", - мэр Староконстантинова

"Будем вынуждены вернуть жесткий карантин", - мэр Староконстантинова

Готическая башня XVII в. Один из символов Староконстантинова
фото: starkonnb.info
Мэр города Староконстантинов Хмельницкой области Николай Мельничук призвал горожан соблюдать карантинные мероприятия, иначе город может пойти на жесткий карантин

Об этом 27 июня 2020 года сообщил хмельницкий портал Есть , передает Еспресо.TV .

В Староконстантинове, по решению областной комиссии по техногенно-экологической безопасности, еще с 26 июня ввели усиление карантинных мероприятий. В частности, там запретили проводить массовые мероприятия, посещать учреждения дошкольного образования, работать заведениям общественного питания (однако на летних площадках они могут продолжать работать при условии соблюдения противоэпидемиологических мероприятий) и др. Но мэр Староконстантинов предупредил жителей города, что карантин может стать еще жестче.

"Если ситуация за неделю не улучшится, мы будем вынуждены вернуть жесткий карантин. Такой, как был в начале без автотранспорта, торговых центров, кофе и магазинов. А хуже всего - придется снова останавливать промышленность. Мы еще не оправились от предыдущего жесткого карантина, поэтому , скорее всего, новые вынужденные ограничения приведут к краху нашей экономики ", - отметил Мельничук в своем обращении.

А причина, по его словам, является простая: безответственность.

"Я каждый раз повторяю, что карантин не закончен и его правил следует придерживаться. Но люди не слушают, им безразлично, или просто надоело. Я лично стал свидетелем ситуации в сервисном центре, где все посетители безопасно ходили и почти обнимались друг с другом. и так происходит везде! Так вот придется снова закрыть и сервисный центр, и другие государственные учреждения, поскольку это создает опасность заражения. И никто не может быть уверен, что не является носителем коронавируса или контактирует с таким человеком даже без признаков болезни ", - подчеркнул Мельничук.

Кроме этого, мэр сообщил, что в Староконстантинове подготовили решение комиссии, которое, "обяжет владельцев заведений, которые посещают люди, заботиться о безопасности на своей территории без маски не пускать, а если пускаете - будете иметь дело с полицией".

По состоянию на 12:00 воскресенья, 28 июня, в Хмельницкой области зарегистрировано 802 лабораторно подтвержденных случая COVID-19. В Староконстантинове, в частности, 87 случаев, из них 25 лечится (9 стационарно), 62 выздоровел, а в районе - 16 случаев, 4 лечится (4 стационарно), 11 выздоровели, 1 летальный. По крайней мере, такую статистику приводят в Хмельницкой областной государственной администрации.

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