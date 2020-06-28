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Espreso.tvМир"Беларусь находится на пороге решающего поворотного момента в своей истории", - "Репортеры без границ"

"Беларусь находится на пороге решающего поворотного момента в своей истории", - "Репортеры без границ"


фото: focus.ua
Генеральный секретарь международной организации "Репортеры без границ" Кристоф Делуар призвал главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляен наладить переговоры с властями Беларуси для прекращения преследований журналистов и немедленного освобождения тех, кто находится в заключении

Обращение было зачитано 27 июня 2020 года в Париже, где прошел митинг белорусской диаспоры во Франции в поддержку своих соотечественников на родине. Полный текст обращения обнародовал на своей странице представитель Белорусской ассоциации журналистов Борис Горецкий, передает Еспресо.TV .

"Я хотел высказаться, потому что Беларусь, наверное, находится на пороге решающего поворотного момента в своей истории. Мобилизация в пользу альтернативных кандидатов от оппозиции против Лукашенко является беспрецедентной в стране. Но власть без колебаний игнорирует закон, не позволяя независимым СМИ освещать митинги, представляющие большой общественный интерес", - сказал Делуар.

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"Давление уже было сильным на тех, кто пытался сообщать о фактах эпидемии коронавируса, но оно усиливается накануне выборов. В минувшие выходные по крайней мере 14 журналистов были жестоко задержаны сотрудниками милиции", - констатировал генсек "Репортеров без границ"

Он напомнил, что "без достоверной информации не может быть свободы мнений или высказываний".

"Без нее нет демократии", - подчеркнул Делуар.

Глава "Репортеров без границ" также напомнил, что в этом году Беларусь заняла сто пятьдесят третье место в списке из 180 стран в мировом индексе свободы прессы.

  • Напомним, 9 августа в Беларуси должны состояться очередные президентские выборы, на которых в очередной раз в условиях недопущения своих соперников и паралича работы негосударственных медиа собирается "переизбраться" неизменный с 1994 года глава этого государства Александр Лукашенко.
  • Сейчас в Республике Беларусь насчитывается 17 политзаключенных и их список продолжает расти. Это претенденты на должность №1 в государстве, их близкие родственники, сотрудники избирательных штабов, блогеры и журналисты.
  • Двое из трех крупнейших вероятных конкурентов на этих выборах (они пока не зарегистрированы) - банкир Виктор Бабарыка и харизматичный видеоблогер Сергей Тихановский - также взят под стражу. Третий сильный оппонент Лукашенко, IT-разработчик Валерий Цепкало пока на свободе.
  • Вместо Сергея Тихановского пытается зарегистрироваться его жена Светлана Тихановская. Она подала в Центризбирком 110 тыс. подписей при 100 тыс. необходимых.

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