Привет Путину. Тысячи американских солдат из ФРГ перекинут к границам России, - СМИ

28 июня, 2020, 13:32

Министр обороны Соединенных Штатов Америки Марк Эспер в понедельнике, 29 июня 2020 года, представит президенту США Дональду Трампу варианты вывода тысяч американских военнослужащих из Германии, многие из которых будут переброшены в Восточную Европу, заявили в Пентагоне

По словам двух высокопоставленных представителей Пентагона, план предусматривает сокращение постоянного присутствия американских войск в Германии на 9,5 тыс. человек до 25 тыс. военнослужащих. Некоторые из этих 9500 военнослужащих вернутся в США, а других переведут в страны Восточной Европы, передает Еспресо.TV со ссылкой на Голос Америки .

"Эти изменения, по словам представителей Пентагона, будут служить однозначным предупреждением российскому президенту Владимиру Путину, чьи военные амбиции который раз были подтверждены аннексией украинского Крыма в 2014 году", - отмечается в сообщении.

Вместе с тем, еще окончательно не известно, в какую именно из европейских стран могут быть переброшены военные из Германии, однако президент Дональд Трамп, встречаясь в среду с польским президентом Анджеем Дудой, говорил об американском присутствии в Польше.

"До сих пор, в моменты обострения отношений с Москвой, Североатлантический альянс перебрасывал войска к близким к России странам лишь временно. Но теперь США видят в аннексии Крыма и продолжающемся конфликте на востоке Украины возможность освободиться от прежних обязательств", - отмечается в материале .

Также один из источников в Пентагоне сообщил, что переброска военнослужащих будет проводиться на основе двусторонних соглашений между США и странами-партнерами, а не под эгидой НАТО.

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