Порошенко передал пострадавшему от наводнения горному селу Черный Поток дизель-генераторы и мото-помпы

28 июня, 2020, 22:38

Подробности Порошенко рассказал у себя на Facebook, передает Еспресо.TV .

"Сегодня я в селе Черный Поток, чтобы помочь местной громаде преодолеть последствия наводнения. Село оказалось отрезанным от цивизилации. Жаль, что представители власти так сюда и не доехали. Наша команда точно не бросит Прикарпатье в беде, мы вместе с украинцами плечом к плечу преодолевать последствия наводнения. Не позволим, чтобы стихия или бездействие власти разрушали жизнь украинцев: ни в Счастье, ни в Станице Луганская, ни в Черном Потоке", - подчеркнул пятый президент.

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По словам Порошенко, часть села самостоятельно, без помощи власти, восстановила электроснабжение. Половина села до сих пор живет без света.

"Вчера наша команда передала один дизель-генератор, сегодня мы привезли еще один. Они нужны, пока не протянем свет. Также мы привезли две мотопомпы, помогли со спецтехникой для ликвидации последствий стихийного бедствия, чтобы немедленно начать восстановление путей к Черному Потоку", - написал Петр Порошенко.

Вместе с ним в поездке в пострадавшие населенные пункты участвует нардеп Николай Княжицкий.

Также Порошенко со своей командой посетил сегодня соседнее село - Белые Ослов.

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