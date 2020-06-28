Польша выбирает президента

28 июня, 2020, 10:36

В воскресенье, 28 июня 2020 года, в Республике Польша проходят очередные выборы главы государства

Подробности со ссылкой на Gazeta Wyborcza рассказывает Еспресо.TV .

Участки для голосования открылись ровно в 7:00.

Воспользоваться своим избирательным правом поляки смогут до 21:00.

Учитывая пандемию Covid-19 в этом году выборы в Польше проходят в условиях карантина.

Те, кто пришел проголосовать, должны сохранять социально безопасную дистанцию, а также обязательно пользоваться маской.

При этом как власть, так и оппозиция призывают польских избирателей обязательно прийти и проголосовать.

По мнению обозревателей, из-за коронавируса и летнего периода явка может оказаться низкой.

Справка

В понедельник, 22 июня, было обнародовано результаты соцопроса на заказ изданий Dziennik, Gazeta Prawna и RMF FM, согласно которым действующий президент Польши, представитель правящей правоконсервативной партии "Право и справедливость" Дуда может проиграть во втором туре кандидату от ключевой оппозиционной либеральной силы "Гражданская коалиция", мэру Варшавы Рафалу Тшасковському.

В первом туре за действующего президента готовы проголосовать 41,5% респондентов, тогда как Рафал Тшасковський набрал бы 28,3%. На третьем месте - антисистемный кандидат Шимон Головня с 8,6%.

В то же время, во втором туре Рафала Тшасковського поддержали бы 46,9% опрошенных, тогда как Дуду - 45,8%. Еще 4,4% респондентов ответили, что пока не определились с выбором, и 3% говорят, что не собираются голосовать.

Следует отметить, что Дуда поддерживает традиционные польские родственные и общественные ценности, а также выступает за укрепление военной мощи перед угрозой вторжения со стороны России. Также он против "агрессивной сексуализации" детей и идеологии ЛГБТ-движения , который он считает более разрушительной, чем коммунизм.

Дуда пользуется широкой поддержкой на востоке и в центре страны, тогда как Тшасковського, кроме как в Варшаве, поддерживают прежде всего на западе и севере, которые больше контактируют с остальной Европой и где сравнительно более высокий уровень жизни населения.

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