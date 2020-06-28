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Espreso.tvОбществоПод Волновахой оборвалась жизнь сержанта-"айдаровца" Ивана Дедюха из Тернополя

Под Волновахой оборвалась жизнь сержанта-"айдаровца" Ивана Дедюха из Тернополя

Вблизи села Старогнатовка Волновахского района Донецкой области в субботу, 27 июня 2020 года, от ранения в результате разрыва неизвестного боеприпаса погиб сержант 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар" Иван Дедюх

Второй военный, пострадавший от взрыва, доставлен в лечебное учреждение, ему оказана надлежащая медицинская помощь, передает Еспресо.TV со ссылкой на LB.ua .

Сообщение о гибели Дедюх подтвердил настоятель часовни-пантеона погибшим в АТО в селе Лишня Кременецкого района Тернопольской Андрея Любуня.

Как сообщается, Иван Дедюх родился 21 января 1983 года. На Донбассе воевал с 2014 года.

Имел награды и награды.

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