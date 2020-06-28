Под Волновахой оборвалась жизнь сержанта-"айдаровца" Ивана Дедюха из Тернополя
28 июня, 2020, 15:01
Вблизи села Старогнатовка Волновахского района Донецкой области в субботу, 27 июня 2020 года, от ранения в результате разрыва неизвестного боеприпаса погиб сержант 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар" Иван Дедюх
Второй военный, пострадавший от взрыва, доставлен в лечебное учреждение, ему оказана надлежащая медицинская помощь, передает Еспресо.TV со ссылкой на LB.ua .
Сообщение о гибели Дедюх подтвердил настоятель часовни-пантеона погибшим в АТО в селе Лишня Кременецкого района Тернопольской Андрея Любуня.
Как сообщается, Иван Дедюх родился 21 января 1983 года. На Донбассе воевал с 2014 года.
Имел награды и награды.
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