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Espreso.tvОбществоОтказ Рады поддержать программу Кабмина еще не повод для отставки Шмыгаля, - Стефанчук

Отказ Рады поддержать программу Кабмина еще не повод для отставки Шмыгаля, - Стефанчук

Первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук пока не видит веских оснований для отставки премьер-министра Дениса Шмыгаля

Об этом он рассказал в интервью Радио Свобода, передает Еспресо.TV .

Таким образом он прокомментировал заявление своего коллеги по фракции "Слуга народа" Александра Дануцы, который не исключает, что правительство Шмыгаля может уйти в отставку так же, как и правительство его предшественника Алексея Гончарука.

"Сейчас я таких перспектив не вижу. Потому что действительно вижу, что премьер старается и работает. И даже то, как он сразу в тот же день выехал на паводки в Закарпатье и уже даже там руководит штабом, то это совершенно нормальная реакция", - сказал Стефанчук.

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По мнению заместителя спикера парламента, тот факт, что Верховная Рада не утвердила программу правительства, также не является основанием для отставки.

"Программа на 90% состояла из того, что обсуждалось с комитетами. Речь шла, пожалуй, скорее, об иммунитете, о вопросах доверия. Поскольку это парламентско-президентская республика, то каждый для себя сам решил, как он будет голосовать и что для него в приоритете - или программа, или доверие. Я просто скажу, что у нас подавляющее большинство правительств работало без утвержденной программы. И ничего, они работали", - отметил он.

Стефанчук также добавил, что "с очень глубоким уважением" относится к премьер-министру.

  • По мнению экономиста Бориса Кушнирука, правительство Шмыгаля продержится только до зимы.
  • Обозреватель Алексей Арестович, в свою очередь, предупреждает об остром социально-экономическом и политическом кризисе, в котором команда Владимира Зеленского окажется в ноябре этого года.

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