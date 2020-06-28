На Зе-референдуме о "мире" и "возвращении Донбасса" самая большая гадость будет прописана маленькими буквами, - Пионтковский

28 июня, 2020, 10:58

Наибольшей угрозой независимости Украины и ее конституционному строю является ожидаемое Кремлем проведение так называемого референдума, решения которого будут иметь силу выше законов и Конституции Украины

Об этом политолог Андрей Пионтковский (Вашингтон, США) предупредил в эфире еженедельной программы "Студия Запад" с Антоном Борковским, которая вышла на Еспресо.TV .

"Меня очень настораживают такие последние шаги украинского руководства, как проталкивание в ускоренном режиме закона о референдуме, и участившиеся слухи о роспуске Рады. После того как они пытались протащить создание "консультативного совета" с ОРДЛО, когда это сорвалось, они поняли, что в Раде не пройдут никакие законы о легализации ОРДЛО. Потому что в Раде есть сильные оппозиционные фракции и будет публичное обсуждение, его придеться показывать по телевидению даже каналам Коломойского и Медведчука. В Раде не протолкнуть", - отметил он.

Именно поэтому, считает аналитик, может быть сделана ставка на референдум. И не просто на рефрендум, а на тот его вариант в редакции законопроекта президента Владимир Зеленского, что предусматривает превалирование результатов такого голосования над нормами остальных законов и Конституции.

"Вопрос будет поставлен примерно так - он большими буквами будет на избирательном бюллетене: "Вы поддерживаете мир в Украине и возвращение Донбасса?". А внизу очень мелким шрифтиком будут описаны все мерзости, которые как раз технически означают проникновение этой раковой опухоли (ОРДЛО - ред.) в политическое тело Украины", - объяснил Пионтковский.

Для достижения необходимых показателей голосования на предлагаемом референдуме, добавил политолог, будет задействована действующая сейчас в Украине система пророссийской телепропаганды.

"Могут навязать что угодно. Они уже продемонстрировали это во время выборов Зеленского", - подчеркнул Пионтковский.