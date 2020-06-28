На выборах в Исландии с преимуществом в 84% победил действующий президент

28 июня, 2020, 16:58

В Исландии в субботу, 27 июня 2020 года, состоялись президентские выборы. Как и предполагалось по результатам соцопросов, уверенную победу одержал действующий президент Гвюдни Йоуханнессон, опередив своего конкурента на 84%

Явка на выборах составила 66,9%, сообщает Еспресо.TV со ссылкой на Euronews.

Историк по специальности и левый либерал по убеждениям Гвюдни до победы на выборах в 2016 году преподавал в Университете Исландии. В стране он известен своей благосклонностью к ЛГБТ, а также уборкой мусора возле своего дома.

Его соперником был крайний правый политик Гудмундур Франклин Джонссон, который называет себя сторонником президента США Дональда Трампа. Во время своей кампании он выступал за расширение полномочий президента.

Напомним, сегодня, 28 июня, президент избирается в Польше.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb