На столичной Днепровской набережной Chevrolet не разминулся с Nissan: "японца" опрокинуло на сторону
Об этом сообщают ВартовиЕспресо .
На линию "103" поступило сообщение, что "произошло ДТП и есть пострадавшие: количество неизвестно". По словам полиции, приехавшие они увидели картину, на перекрестке со светофором стоит такси с разбитым передом, а рядом на боку лежит внедорожник.
Как впоследствии оказалось, Chevrolet Aveo ехал по прямой, в это время водитель Nissan X-Trail, ехавший на встречу, резко хотел сделать разворот, однако не успел и причиной ДТП. В правый бок врезался седан. Удар был такой силы, что «японца» развернуло и повергло в сторону.
Аварии обошлись без пострадавших. В автомобилях кроме водителей никого не было.
На месте работает следственно-оперативная группа (СОГ).
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