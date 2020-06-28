На столичной Днепровской набережной Chevrolet не разминулся с Nissan: "японца" опрокинуло на сторону

28 июня, 2020, 00:26

В ночь с 27 на 28 июня 2020 года на Днепровской набережной, в Дарницком районе столицы Украины, произошло ДТП с участием такси и внедорожника

Об этом сообщают ВартовиЕспресо .

На линию "103" поступило сообщение, что "произошло ДТП и есть пострадавшие: количество неизвестно". По словам полиции, приехавшие они увидели картину, на перекрестке со светофором стоит такси с разбитым передом, а рядом на боку лежит внедорожник.

Как впоследствии оказалось, Chevrolet Aveo ехал по прямой, в это время водитель Nissan X-Trail, ехавший на встречу, резко хотел сделать разворот, однако не успел и причиной ДТП. В правый бок врезался седан. Удар был такой силы, что «японца» развернуло и повергло в сторону.

Аварии обошлись без пострадавших. В автомобилях кроме водителей никого не было.

На месте работает следственно-оперативная группа (СОГ).

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