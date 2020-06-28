На Днепропетровщине за разбойное нападение на пенсионеров задержаны трое граждан Азербайджана

28 июня, 2020, 19:33

За разбойное нападение на семью пенсионеров в Днепропетровской области полицейские задержали трех иностранцев. Они оказались гражданами Азербайджана

Об этом со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции передает Еспресо.TV .

Преступление произошло в ночь с 26 на 27 июня. Отжав пластиковое окно, мужчины залезли в дом и напали с ножом на 78-летнего мужчину и 81-летнюю женщину. Затем связали их и завладели деньгами, ценными вещами и автомобилем пострадавших.

Во время оперативной отработки сотрудники криминальной полиции области совместно с спецназовцами КОРДа установили и задержали трех мужчин - жителей города Кривой Рог 29, 34 и 37 лет. Установлено, что они граждане Республики Азербайджан, имеют вид на жительство на территории Украины.

У злоумышленников изъяли похищенное имущество.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 187 (разбой) и ч. 3 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании злоумышленникам меры пресечения. Им грозит от 7 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb