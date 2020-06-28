 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоКоронавирус в Украине: за сутки - 917 новых случаев, 233 выздоровели и 19 умерли

Коронавирус в Украине: за сутки - 917 новых случаев, 233 выздоровели и 19 умерли


фото: gov.uk
По состоянию на утро 28 июня 2020 року в Украине подтверждено 42 982 (+917) случаи COVID-19, из них 18 934 (+233) выздоровели, 1129 (19) умерли

За последние сутки лабораторно подтверждено 917 случаев, передает Еспресо.TV со ссылкой на данные от МЗ и СНБО .

Всего проведенных исследований в Украине методом ПЦР - 641911, методом ИФА - 195210.

Количество активных больных по состоянию на 28.06 составляет 22919 человек. Наибольшее количество активных больных на 100 тыс. населения зарегистрировано в Черновицкой (291,8), Львовской (171,2) и Ровенской (153) областях.

Сейчас госпитализированы 4383 человека, из них 91 человек подключена к аппарату ИВЛ. Всего с начала эпидемии госпитализации нуждались 11480 человек, подключение к аппарату ИВЛ - 386 пациентов.

Заболевания подтверждено в 3147 детей и 6580 медиков, из них 4009 медработников выздоровели.

31502 больных находились на амбулаторном лечении.

Распределение по областям:

Винницкая - 1833 (1179 выздоровели)

Волынская - 2228 (693 выздоровели)

Днепропетровская - 1087 (913 выздоровели)

Донецк - 419 (163 выздоровели)

Житомирская - 1396 (746 выздоровели)

Закарпатская - 2626 (943 выздоровели)

Запорожская - 568 (417 выздоровели)

Ивано-Франковск - 2300 (1096 выздоровел)

Киев - 4935 (1547 выздоровели)

Читайте также: Первые крупные очаги коронавируса в Украине. инфографика

Киевская - 2506 (1288 выздоровели)

Кировоградская - 646 (531 выздоровел)

Луганская - 80 (58 выздоровели)

Львовская - 5177 (741 выздоровел)

Николаевская - 436 (281 выздоровел)

Одесская - 1601 (725 выздоровели)

Полтавская - 310 (268 выздоровели)

Ровенская - 3568 (1738 выздоровели)

Сумская - 295 (219 выздоровели)

Тернопольская - 1893 (1131 выздоровел)

Харьковская - 2082 (1065 выздоровели)

Херсонская - 191 (176 выздоровели)

Хмельницкая - 791 (541 выздоровел)

Черкасская - 642 (454 выздоровели)

Черновицкая - 4686 (1876 выздоровели)

Черниговская - 526 (145 выздоровели).

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

"При первых симптомах респираторных заболеваний обязательно позвоните семейному врачу. Оставайтесь дома! Самоизоляция - самый действенный способ обезопасить себя от инфицирования", - призывает Минздраве.

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

28 июня, 2020 воскресенье

27 июня, 2020 суббота

больше новостей

28 июня, 2020 воскресенье

27 июня, 2020 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать