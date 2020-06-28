Коронавирус в Украине: за сутки - 917 новых случаев, 233 выздоровели и 19 умерли

28 июня, 2020, 12:15

По состоянию на утро 28 июня 2020 року в Украине подтверждено 42 982 (+917) случаи COVID-19, из них 18 934 (+233) выздоровели, 1129 (19) умерли

За последние сутки лабораторно подтверждено 917 случаев, передает Еспресо.TV со ссылкой на данные от МЗ и СНБО .

Всего проведенных исследований в Украине методом ПЦР - 641911, методом ИФА - 195210.

Количество активных больных по состоянию на 28.06 составляет 22919 человек. Наибольшее количество активных больных на 100 тыс. населения зарегистрировано в Черновицкой (291,8), Львовской (171,2) и Ровенской (153) областях.

Сейчас госпитализированы 4383 человека, из них 91 человек подключена к аппарату ИВЛ. Всего с начала эпидемии госпитализации нуждались 11480 человек, подключение к аппарату ИВЛ - 386 пациентов.

Заболевания подтверждено в 3147 детей и 6580 медиков, из них 4009 медработников выздоровели.

31502 больных находились на амбулаторном лечении.

Распределение по областям:

Винницкая - 1833 (1179 выздоровели)

Волынская - 2228 (693 выздоровели)

Днепропетровская - 1087 (913 выздоровели)

Донецк - 419 (163 выздоровели)

Житомирская - 1396 (746 выздоровели)

Закарпатская - 2626 (943 выздоровели)

Запорожская - 568 (417 выздоровели)

Ивано-Франковск - 2300 (1096 выздоровел)

Киев - 4935 (1547 выздоровели)

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Киевская - 2506 (1288 выздоровели)

Кировоградская - 646 (531 выздоровел)

Луганская - 80 (58 выздоровели)

Львовская - 5177 (741 выздоровел)

Николаевская - 436 (281 выздоровел)

Одесская - 1601 (725 выздоровели)

Полтавская - 310 (268 выздоровели)

Ровенская - 3568 (1738 выздоровели)

Сумская - 295 (219 выздоровели)

Тернопольская - 1893 (1131 выздоровел)

Харьковская - 2082 (1065 выздоровели)

Херсонская - 191 (176 выздоровели)

Хмельницкая - 791 (541 выздоровел)

Черкасская - 642 (454 выздоровели)

Черновицкая - 4686 (1876 выздоровели)

Черниговская - 526 (145 выздоровели).

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

"При первых симптомах респираторных заболеваний обязательно позвоните семейному врачу. Оставайтесь дома! Самоизоляция - самый действенный способ обезопасить себя от инфицирования", - призывает Минздраве.

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