Коронавирус в Украине: за сутки - 917 новых случаев, 233 выздоровели и 19 умерли
За последние сутки лабораторно подтверждено 917 случаев, передает Еспресо.TV со ссылкой на данные от МЗ и СНБО .
Всего проведенных исследований в Украине методом ПЦР - 641911, методом ИФА - 195210.
Количество активных больных по состоянию на 28.06 составляет 22919 человек. Наибольшее количество активных больных на 100 тыс. населения зарегистрировано в Черновицкой (291,8), Львовской (171,2) и Ровенской (153) областях.
Сейчас госпитализированы 4383 человека, из них 91 человек подключена к аппарату ИВЛ. Всего с начала эпидемии госпитализации нуждались 11480 человек, подключение к аппарату ИВЛ - 386 пациентов.
Заболевания подтверждено в 3147 детей и 6580 медиков, из них 4009 медработников выздоровели.
31502 больных находились на амбулаторном лечении.
Распределение по областям:
Винницкая - 1833 (1179 выздоровели)
Волынская - 2228 (693 выздоровели)
Днепропетровская - 1087 (913 выздоровели)
Донецк - 419 (163 выздоровели)
Житомирская - 1396 (746 выздоровели)
Закарпатская - 2626 (943 выздоровели)
Запорожская - 568 (417 выздоровели)
Ивано-Франковск - 2300 (1096 выздоровел)
Киев - 4935 (1547 выздоровели)
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Киевская - 2506 (1288 выздоровели)
Кировоградская - 646 (531 выздоровел)
Луганская - 80 (58 выздоровели)
Львовская - 5177 (741 выздоровел)
Николаевская - 436 (281 выздоровел)
Одесская - 1601 (725 выздоровели)
Полтавская - 310 (268 выздоровели)
Ровенская - 3568 (1738 выздоровели)
Сумская - 295 (219 выздоровели)
Тернопольская - 1893 (1131 выздоровел)
Харьковская - 2082 (1065 выздоровели)
Херсонская - 191 (176 выздоровели)
Хмельницкая - 791 (541 выздоровел)
Черкасская - 642 (454 выздоровели)
Черновицкая - 4686 (1876 выздоровели)
Черниговская - 526 (145 выздоровели).
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
"При первых симптомах респираторных заболеваний обязательно позвоните семейному врачу. Оставайтесь дома! Самоизоляция - самый действенный способ обезопасить себя от инфицирования", - призывает Минздраве.
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