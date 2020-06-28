Ко Дню Конституции над оккупированным Донецком запустили 15-метровый флаг Украины
Об этом со ссылкой на пресс-центр Объединенных сил информирует Еспресо.TV .
"Мы напоминаем жителям временно оккупированных территорий, что Украина все-таки вернет свои территории и снова станет целостной. Хотя прошло уже очень много времени, но вас никто не покинул, давайте вместе бороться за Украину. Нам все удастся, и этот сине-желтый флаг будет в каждом городе - и в Луганске, и в Донецке, и в Горловке, и в Снежном, и в Шахтерске ", - рассказал один из волонтеров.
Уже через несколько часов в группах соцсетей жителей оккупированного Донецка появились фото и видео с украинским флагом, который пролетал над городом.
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