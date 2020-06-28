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Espreso.tvОбществоХерсонский морской порт передано в концессию. На очереди - порты "Ольвия" и "Черноморск"

Херсонский морской порт передано в концессию. На очереди - порты "Ольвия" и "Черноморск"

Морской порт в Херсоне передано в пользование ООО "Рисоил-Херсон"

Компания-концессионер обещает инвестировать в развитие порта около 300 млн грн и еще более 18 млн в инфраструктуру города, передает Еспресо.TV со ссылкой на Национальный промышленный портал .

Концессия заключено на 30 лет, но по словам министра инфраструктуры Владислава Криклия, уже в 2030-м концессионер обязуется обеспечить объемы перевалки грузов порта на уровне не менее 1,36 млн тонн.

Кроме того, "Рисоил-Херсон" обязуется увеличить до 80% доли грузов, следующих в порт с использованием железнодорожного, внутреннего водного и других видов транспорта, кроме автомобильного.

Также компания прософинансирует капремонт дорожного покрытия улиц на пути в порт и новую площадку для стоянки грузовиков на въезде в город. В министерстве уверяют, что концессия портов "Ольвия" и "Черноморск", будет подписано в ближайшее время.

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