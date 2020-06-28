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Espreso.tvОбществоКернес начал развешивать в Харькове предвыборные баннеры

Кернес начал развешивать в Харькове предвыборные баннеры

В воскресенье, 28 июня 2020 года, в Харькове и окрестностях появилась реклама городского головы Геннадия Кернеса, который решил переизбираться на новый срок

Об этом со ссылкой на харьковский информационный портал Главное.ua передает Еспресо.TV .

В последнем интервью политик заявил, что пойдет на осенние выборы в городской совет и пведет туда собственную партию.

Выборы в местные советы назначены на 25 октября 2020 года.

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