Кернес начал развешивать в Харькове предвыборные баннеры
28 июня, 2020, 18:20
В воскресенье, 28 июня 2020 года, в Харькове и окрестностях появилась реклама городского головы Геннадия Кернеса, который решил переизбираться на новый срок
Об этом со ссылкой на харьковский информационный портал Главное.ua передает Еспресо.TV .
В последнем интервью политик заявил, что пойдет на осенние выборы в городской совет и пведет туда собственную партию.
Выборы в местные советы назначены на 25 октября 2020 года.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
19 июня, 2020 Удушающее величие
-
-
22 июня, 2020 Практическая конспирология
-
Читайте также
-
19 июня, 2020 Удушающее величие
-
-
22 июня, 2020 Практическая конспирология