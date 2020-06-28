Covid-17 в Виннице. Продукты снова будут продавать с 07:00

28 июня, 2020, 17:27

Магазины продовольственных товаров на территории городской ОТГ будут работать с 7 часов утра. Причиной такого решения называют ухудшение эпидемической ситуации с COVID-19

Об этом стало известно из протокола №39 заседания городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций от 26 июня 2020 года, передает Еспресо.TV со ссылкой на сегодняшнюю информацию от местного портала Vежа.

"Учитывая ухудшение эпидемической ситуации на территории городской ОТГ, городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций решила установить на территории городской ОТГ начало работы с 7 часов для субъектов хозяйствования, осуществляющих свою деятельность в сфере розничной торговли продовольственными товарами, кроме рынков и продовольственных магазинов, работающих в круглосуточном режиме", - говорится в документе.

К продовольственным товарам относятся товары, представляющие собой пищевые продукты в натуральном или переработанном виде, предназначенные для использования человеком в качестве пищи, бутилированная питьевая вода, алкогольная продукция (в том числе пиво), безалкогольные напитки, жевательная резинка, а также биологически активные добавки.

Напомним, 23 июня Винницкая городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла решение об установлении начала работы в 10:00 (или более позднее время) для ряда субъектов хозяйствования.

В частности, речь шла о заведениях, которые занимаются оптовой и розничной торговлей, ремонтом автотранспортных средств, почтовой и курьерской деятельностью, временным размещением и организацией питания (гостиницы, кафе и рестораны, - авт.), А также страховой деятельностью, образованием, предоставлением социальной помощи. В этот перечень входят и те субъекты хозяйствования, которые работают в сферах искусства, спорта, развлечений и отдыха.

Однако, это себя не оправдало. Количество зараженных коронавируса продолжило расти.

По состоянию на утро 28 июня 2020 года в Винницкой области насчитывалось 1 833 (1 179 выздоровели) больных Covid-19. Больше всего - в областном центре.

За последние сутки зафиксировали 22 новых случая.

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