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Espreso.tvОбщество27 июня на фронте: с российской стороны - 12 обстрелов, с украинской - 1 погибший, 3 раненых

27 июня на фронте: с российской стороны - 12 обстрелов, с украинской - 1 погибший, 3 раненых

27 июня 2020 года вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе

Об этом говорится в сводке о положении в зоне проведения операции Объединенных сил по состоянию на 07:00 воскресенья, 28 июня, передает Еспресо.TV .

Оккупанты применяли запрещенные к размещению на линии соприкосновения артиллерийские системы калибра 122 мм, 120 мм и 82 мм минометы, гранатометы различных систем, противотанковые ракетные комплексы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Нарушение режима "Тишина" со стороны россиян и наемников имело место поблизости

Верхнеторецкого, Широкино, а также дважды неподалеку Водяного - с автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

Авдеевки - враг применил артиллерийские системы калибра 122 мм, 120-ти мм минометы, крупнокалиберные пулеметы и ручные противотанковые гранатометы;

Гранитного - из минометов 82-го калибра и ПТРК;

Марьинки - здесь враг неоднократно открывал огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

Светлодарска - агрессор использовал станковые противотанковые гранатометы;

Крымского - россияне выпускали мины 120-го калибра;

Орехово - оккупанты использовали станковые противотанковые гранатометы, автоматические станковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы;

Новотошковского - с автоматических станковых гранатометов.

"За прошедшие сутки Украина потеряла одного мужественного воина, еще трое военнослужащих получили ранения. Командование Объединенных сил выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего героя, а раненым защитникам желает скорейшего выздоровления", - отмечается в сообщении.

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