27 июня на фронте: с российской стороны - 12 обстрелов, с украинской - 1 погибший, 3 раненых
Об этом говорится в сводке о положении в зоне проведения операции Объединенных сил по состоянию на 07:00 воскресенья, 28 июня, передает Еспресо.TV .
Оккупанты применяли запрещенные к размещению на линии соприкосновения артиллерийские системы калибра 122 мм, 120 мм и 82 мм минометы, гранатометы различных систем, противотанковые ракетные комплексы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
Нарушение режима "Тишина" со стороны россиян и наемников имело место поблизости
Верхнеторецкого, Широкино, а также дважды неподалеку Водяного - с автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
Авдеевки - враг применил артиллерийские системы калибра 122 мм, 120-ти мм минометы, крупнокалиберные пулеметы и ручные противотанковые гранатометы;
Гранитного - из минометов 82-го калибра и ПТРК;
Марьинки - здесь враг неоднократно открывал огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
Светлодарска - агрессор использовал станковые противотанковые гранатометы;
Крымского - россияне выпускали мины 120-го калибра;
Орехово - оккупанты использовали станковые противотанковые гранатометы, автоматические станковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы;
Новотошковского - с автоматических станковых гранатометов.
"За прошедшие сутки Украина потеряла одного мужественного воина, еще трое военнослужащих получили ранения. Командование Объединенных сил выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего героя, а раненым защитникам желает скорейшего выздоровления", - отмечается в сообщении.
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